Ajax-vrouwen spelen kater van CL weg tegen Excelsior

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen hebben zondagmiddag tegen Excelsior Barendrecht de kater weg kunnen spelen van het 4-0 verlies in de Champions League tegen Olympique Lyon. De ploeg van coach Benno Nihom won op De Toekomst met maar liefst 5-0.

Na een klein half uur spelen kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Iina Salmi.

Twee minuten later was het al 2-0 en deze keer kwam het doelpunt op naam van Marjolijn van den Bighelaar (foto). De 2-0 was ook de stand waarmee de ploegen gingen rusten.

Van den Bighelaar tekende in de tweede helft ook voor de 3-0, een intikkertje uit een mooi voorzet.

Met nog een kwartier te gaan kopte Vanity Lewerissa vervolgens de 4-0 achter de keepster van Excelsior.

En het was nog niet op bij de Ajacieden, want ook Ellen Jansen pakte nog haar goaltje mee, de zevende alweer van het seizoen.

Opstelling Ajax: Kop; Van der Most (Verhoeve/67), Dijkstra, Doorn, Van Es, Munsterman, Salmi (L.Bakker/67), Jansen, Van den Bighelaar, E. Bakker, Lewerissa (V.d. Velde/77)

Opstelling Excelsior Barendrecht: Pothof; Ridder, Bos, Nieuwland, IJzerman, Koster, Simon, Amani, Henriques, Van Erk, Kruijthof