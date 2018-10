Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lubach scoort in Hongarije met Orbán-video Foto: VPRO / Zondag met Lubach

HILVERSUM - Een kritisch filmpje van het VPRO-programma Zondag met Lubach over de Hongaarse president Viktor Orbán is een hit in Hongarije. Het item is inmiddels in Hongarije al ruim een half miljoen keer bekeken, meldt de redactie van het programma. Het filmpje is er ook al twee dagen trending op sociale media.

Presentator Arjen Lubach besteedde in de uitzending van vorige week zondag aandacht aan de ruzie tussen de EU en Hongarije. De Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) deed onderzoek naar de situatie in het land en constateerde dat het slecht gesteld is met de rechtsstaat. Sindsdien hebben Hongaarse media het op haar gemunt. In het filmpje weerlegt ZML een aantal valse claims over Sargentini. Zo zou zij niet gestudeerd hebben. In werkelijkheid studeerde ze Moderne geschiedenis, met een specialisatie in totalitaire regimes. Verder werden in het Hongaars gesproken filmpje een aantal voorbeelden genoemd van zinloze projecten die Orbán met EU-geld zou hebben gefinancierd, zoals een buitensporig groot voetbalstadion in het dorp waar hij opgroeide Lubach en zijn team scoorden eerder internationaal met het 'introductiefilmpje' voor Donald Trump over Nederland en hun satirische kijk op de Amerikaanse wapenlobby.