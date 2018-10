Weer pepperspray gebruikt tijdens ADE: 28 bezoekers onwel

AMSTERDAM - Bij drie ADE-evenementen is vannacht met pepperspray gespoten. Dat bevestigt een woordvoerder van de organisatie van het Amsterdam Dance Event (ADE) aan AT5.

Het gaat om het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff Arena, Elrow in de Kromhouthal en Dockyard/Mystic Garden in het Westelijk Havengebied.

Bezoekers van de evenementen meldden zich vanochtend bij AT5. "Er ontstond paniek", vertelt een vrouw die bij Elrow aanwezig was. "Mensen waren aan het overgeven buiten. De dader schijnt wel aangewezen te zijn. Afgevoerd door de politie."

Lees ook: Geschrokken Martin Garrix reageert op pepperspray tijdens show: "Onbegrijpelijk"

Terroristisch

'Ik was met een vriend aan het praten in een van de feesttenten, toen ineens het praten moeilijk werd en wij last van de ademhaling kregen', zegt een bezoeker van Dockyard/Mystic Garden. "Iedereen stormde de tent uit, er ontstond paniek. Bleek dat een drietal mannen van een bepaalde komaf traangas af hebben laten gaan. Er waren een hoop mensen geschrokken. Daar men dacht aan iets terroristisch."

Volgens hem kwamen er geen agenten op het incident af. "De EHBO kwam wel even kijken met twee man sterk... geen politie te zien verder. Leek wel alsof er niemand kwam kijken."

Lees ook: Ademklachten bij feestgangers ADE-concert Martin Garrix door 'traangas'

Brandende ogen

Bij het AMF werd volgens een bezoeker twee keer met pepperspray gespoten. "Ik had ineens brandende ogen. Omdat ik in het nieuws had gehoord dat het gisteren bij Martin Garrix gebeurde, hield ik meteen mijn T-shirt voor mijn gezicht. Ik zag iedereen om mij heen dat doen, ik denk dat er daarom geen mensen onwel raakten."

De bezoeker liep daarna met zijn vrouw, die extra last had van de pepperspray omdat ze astma heeft, weg om ergens te gaan zitten. "Toen we later weer op ongeveer dezelfde plek stonden gebeurde het weer en hebben we het aan de beveiliging gemeld."

Bijtende stof

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in totaal 28 mensen zijn behandeld door EHBO'ers vanwege de bijtende stof. Hij denkt dat de pepperspray, net als gisteren, is gebruikt door zakkenrollers. "Het is een truc die we kennen en vaker zijn. We hebben in het Arenagebied een persoon opgepakt vanwege kettingrukken."

Hoeveel mensen er daadwerkelijk waardevolle spullen kwijt zijn is nog niet duidelijk. "Er zijn nog nul aangiftes gedaan, dus als er mensen slachtoffer zijn geworden dan vragen we hen zich te melden."