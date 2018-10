Aalsmeer naar derde plek BENE League, Volendam verliest

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer zijn opgerukt naar de derde plek in de BENE League nadat de ploeg zaterdagavond met 28-24 won van het Limburgse Lions. Volendam verloor - eveneens in Limburg - met 34-29 van Bevo en zakt van de derde naar de vijfde plek.

De topper tussen Aaslmeer en Lions werd een leuke wedstrijd, waarin Lions in de eerste helft lang aan de leiding ging, maar waarin Aaslmeer vlak voor de rust sterk terugkwam en met een 12-11 voorsprong ging rusten.

In de tweede helft ging het aanvankelijk nog redelijk gelijk op, maar Aalsmeer slaagde erin om een gaatje van vier punten te slaan. Bij 20-20 kwam Lions nog even langszij, maar Aalsmeer liet de Limburgers niet verder komen en liep weer uit naar de 28-24 eindstand.

Bevo - Volendam

Robin Jansen had zijn teamgenoten al gewaarschuwd dat Bevo uit altijd een lastige wedstrijd is en die waarschuwing kwam uit. Jansen speelde zelf vorig seizoen nog in Panningen bij Bevo. Hoewel de linkeropbouwer coach Peter Portengen dus van extra informatie kon voorzien, lukte het Volendam niet om te winnen van het laaggeklasseerde Bevo.

In de eerste helft waren de ploeg lang aan elkaar gewaagd en pakte Volendam zelfs nog een 7-9 voorsprong, maar nadat Bevo bij 10-10 op gelijke hoogte kwam liepen de Limburgers langzaam uit naar de 17-13 ruststand. In de tweede helft kon de ploeg van Peter Portengen het gat niet meer dichten en daardoor verloren de Volendammers met 34-29.