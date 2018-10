Erotisch theater Casa Rosso in viert feest: "Wallen kan niet zonder ons"

AMSTERDAM - (AT5) Erotisch theater Casa Rosso in Amsterdam vierde gisteravond het vijftig jaar bestaan met een feest in Amsterdam-Noord.

"Het is een heel dynamisch bedrijf", vertelt een werkneemster. "Er gebeurt altijd wel iets, ik vind het een eer om er te werken. Sommige mensen vinden het heel vreemd, ze denken dat het iets duisters is, maar dat is niet zo."

Eigenaar Jan Otten vindt het dat de stad veel aan het erotische theater heeft: "De Wallen kan niet zonder de Casa Rosso. Dus het blijft doorgaan zo. Ik hoop dat er nog vijftig jaar bij komt. Niet dat ik dat red, maar we werken er keihaird voor."