Zes Amsterdamse taxichauffeurs onder invloed van drugs achter stuur

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft vannacht in Amsterdam zes taxichauffeurs aangehouden omdat ze onder invloed van drugs zouden zijn.

Er werd bij 55 chauffeurs gecontroleerd of ze drugs op hadden of in de auto hadden liggen. Zes van hen zouden volgens de drugstest dus drugs hebben gebruikt.

Een arts heeft op het politiebureau bloed bij hen geprikt. Dat bloed wordt opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat onderzoekt of er inderdaad sprake was van drugsgebruik.

Ook heeft de politie bekeuringen voor andere overtredingen geschreven. Twee keer ging het om het weigeren van een, waarschijnlijk relatief korte, rit.