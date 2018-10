Deel dit artikel:













Basketballers Apollo Amsterdam afgedroogd door Den Bosch Foto: NH Sport

AMSTERDAM - In het begin van het eerste kwart konden de basketballers van Apollo Amsterdam even opspelen tegen New Heroes uit Den Bosch, maar al snel was het over en verloor de ploeg van coach Patrick Faijdherbe met 63-106.

Na een 0-12 run in het verloop van het eerste kwart was de wedstrijd al gespeeld. Via 15-30 na tien minuten werd het 29-60 bij de rust. En ook in de tweede helft denderden de Bosschenaren door tot de 63-106 op het scorebord stond bij het eindsignaal. De meeste scores van de Amsterdammers kwamen op naam van Dimeo van der Horst en Berend Weijs, die beide 17 punten scoorden. Apollo Amsterdam won één van de drie tot nu toe gespeelde wedstrijden en staat daar voorlopig mee op de zevende plek.