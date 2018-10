Deel dit artikel:













Nieuw straatverlichtingsontwerp Hilversum moet uniek zijn: "We pakken het anders aan" Foto: Dudok Architectuur Centrum

HILVERSUM - Hilversum is toe aan nieuwe feestverlichting. Ontwerpers werden uitgenodigd om een nieuw plan in te dienen. Het werk van drie finalisten is nu te zien in de expositieruimte van het Dudok Architectuur Centrum.

"We pakken het echt anders aan. Ontwerpers werd gevraagd om te innoveren, dus niet de standaard kerstverlichting met kerststerren, maar kijken of er iets gedaan kan worden met bijvoorbeeld het idee 'Hilversum mediastad", zegt de directrice van het centrum Indira van 't Klooster tegen NH Gooi. Ook is het de bedoeling dat de feestverlichting voor meerdere evenementen te gebruiken is: van evenementen die gericht zijn op media tot hardloopwedstrijden. "Bij elk evenement kun je de intensiteit van het licht en de kleuren aanpassen." Lees ook: Straatverlichtingsontwerpen Hilversum Verlicht te zien in raadhuis Ontwerpers uit heel Nederland meldden zich aan voor de wedstrijd. Uit al die aanmeldingen zijn vijf bureau's geselecteerd om hun visie te presenteren aan de commissie. "In de commissie zitten deskundigen op het gebied van licht, ondernemers, ontwerp en media. Zij hebben uiteindelijk drie finalisten geselecteerd." De finalisten hebben alledrie een uniek ontwerp ingediend. Zo is het plan van Forces for Architecture geïnspireerd op natuurverschijnselen, richt Studio Arjen van der Cruijsen zich op pixels en gebruikt Fosfor Design geluidsgolven in het ontwerp.