John van den Brom: "We hadden meer verdiend"

ALKMAAR - AZ verloor zaterdagavond met 2-1 van FC Utrecht. Toch was AZ-trainer John van den Brom na afloop positief over het vertoonde spel van zijn ploeg. "Ik heb een AZ gezien wat heeft gestreden van het begin tot het eind. We hadden absoluut meer verdiend dan deze lullige nederlaag. "

In de eerste helft kwam AZ goed uit de startblokken en scoorde het al in de derde minuut, tot tevredenheid van de oefenmeester. "Ik vond dat we de eerste 25 minuten prima spel lieten zien. Ze lieten ons aan de bal en wilden dan in de omschakeling gevaarlijk worden."

Ook in de tweede helft zag Van Den Brom een goed AZ, wat vooral vergat zichelf te belonen. "De tweede helft was heel goed. Die goal moet vallen, daar hebben we de kansen voor gehad en die moet je dan benutten. We moeten onszelf gaan belonen. Je hebt de tegenstander bij de strot en dan moet je doorpakken."

Door de nederlaag boekte AZ slechts één overwinning in de afgelopen zes wedstrijden in de Eredivisie. Toch ziet Van Den Brom aanknopingspunten voor het duel van aanstaande zondag tegen Heerenveen. "Dit is een hele goede basis om door te gaan. We hebben een klap gehad in Amsterdam. Dan is de vraag hoe gaan de jongens gaan domineren. Ondanks de nederlaag denk ik dat je hier veel uit kan halen."