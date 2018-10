Koopmeiners na zure nederlaag: "Dit is weer een klap"

ALKMAAR - Verslagen verscheen Teun Koopmeiners na FC Utrecht - AZ (2-1) in de mixed-zone. De middenvelder vond de nederlaag gezien het spelbeeld onterecht. "Ik denk dat we de winst hadden verdiend."

"De tweede helft domineren we, weet niet eens of zij een kans hebben gehad in de tweede helft. Als je de goal dan zo tegen krijgt, dan voel je je verslagen."

"Voorkeur middenveld"

Koopmeiners speelde de afgelopen weken in de verdediging, maar keerde in de Galgenwaard weer terug naar het middenveld. "Dat is mijn voorkeur op het middenveld, al heb ik geen problemen om achterin te staan." Hij zag zijn teamgenoten vooral in de tweede helft veel kansen om zeep helpen. Een aantal keer werd een inzet van de Utrechtse doellijn gehaald. "Je voelt dat je druk uitvoert, dan heb je gevoel dat wij eerder goal maken dan zijn."

"Onwijs zuur"

"Dit is weer een klap. We waren zo dichtbij hoe we het willen, qua energie en beleving. Als dat niet beloond wordt, dan is dat onwijs zuur. Winnen is voor ons de enige remedie." Aldus Koopmeiners over wat hij voor sfeer aantrof in de kleedkamer na afloop.

Volgend weekend speelt AZ thuis tegen sc Heerenveen.