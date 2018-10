Drie Heldenaren krijgen 'lijk' bezorgd: "Ik schrok ervan"

DEN HELDER - De winnaars van een lugubere prijs in Den Helder dachten dat ze meededen aan een 'like en win-actie' op Facebook, maar eigenlijk ging het om een 'win een lijk-actie.' De ietwat lugubere prijs heeft alles te maken met Halloween.

"Ik denk ik doe mee aan een 'like' actie, maar ik krijg een lijk." Ze had niet helemaal goed gelezen wat de actie precies inhield. Dagmar Wensveen kan er wel om lachen. "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd", zegt ze tegen NH Nieuws.

Volgende week vindt er een speciaal feest plaats in fort Kijkduin en naast hun lijk mochten de winnaars ook twee entreetickets in ontvangst nemen. "Ik schrok ervan", zegt Dagmar, terwijl ze naast haar nieuwe aanwinst staat.

Lachen

Sikina Pinchetti is de organisator van de actie. "In plaats van 'deel en like' bedachten we 'win een lijk", vertelt ze. "Daarom hebben we vandaag al drie lijken bezorgd. Eerst schrikken mensen wel, maar later kunnen ze er allemaal om lachen."