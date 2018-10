Het Gooi heeft tekort aan pleegouders: "Minstens honderd gezinnen nodig"

LAREN - Het Gooi kent een flink tekort aan pleegouders. Dat heeft ernstige consequenties voor de ontwikkeling van kinderen die niet in een pleeggezin terechtkunnen, zo meldt een wethouder in Laren.

"Landelijk gezien zijn er 23.000 kinderen in pleegzorg. In toenemende mate is er een afname van beschikbare pleegouders", zegt Karin van Hunnik, wethouder in Laren, tegen NH Gooi.

Volgens de wethouder is er in heel Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. "Dat is fors. Wij willen in de regio honderd gezinnen proberen te vinden die daartoe bereid zijn."

Instelling

Voor veel ouders is de screening een drempel, zo meldt de wethouder. Wordt er geen gezin gevonden, dan gaat het kind naar een instelling. "Dat willen wij te allen tijde voorkomen. Voor de ontwikkeling van het kind, is dat niet goed. Wij doen er alles aan om pleegouders bereid te krijgen zich aan te melden."

Daarom wordt in de Week van de Pleegzorg een werfingscampagne gelanceerd. Meer informatie is te vinden op www.pleegzorg.nl.