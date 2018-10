Deel dit artikel:













Live: de TSC Amsterdam Marathon Foto: ANP

AMSTERDAM - Kijk de marathon hier live. Duizenden hardlopers beginnen om 9.30 uur met de 43ste editie van de Amsterdam Marathon. De lopers starten in het Olympisch Stadion en komen ruim 42 kilometer later op dezelfde plek over de finish.

De marathon is vanaf 9:10 live te zien bij NH Nieuws en AT5. Na een korte voorbeschouwing klinkt om 9.30 uur het startschot. Ruim twee uur later zijn de eerste atleten alweer terug in het Olympisch stadion. De laatste lopers finishen om 17.00 uur. Lees ook: De Amsterdam Marathon voor dummies: dit moet je weten Aan de marathon doen 45.000 mensen mee, waarvan er 15.000 de volledige marathon lopen. Aan de halve marathon doen 20.000 lopers mee. De overige deelnemers rennen de kinderloop of de 8 kilometer.