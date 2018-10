Deel dit artikel:













AZ geeft gelijkspel tegen FC Utrecht in slotfase weg

UTRECHT - AZ heeft in een matig duel de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 2-1 verloren. AZ kwam nog door een vroeg doelpunt van Bjørn Johnson op voorsprong, maar voor de rust was het gelijk en een eigen doelpunt van Ricardo van Rhijn bezorgde Utrecht in de slotfase de winst.

AZ startte met Pantelis Hatzidiakos in het centrum van de verdediging naast Ricardo van Rhijn. Daardoor schoof Teun Koopmeiners weer op naar het middenveld en moest Marko Vejinovic genoegen nemen met een plaats op de bank. Johnson scoort als spits

Ook moest trainer John van den Brom sleutelen aan de voorhoede na de langdurige blessure die Myron Boadu opliep. Bjørn Johnson stond daardoor in de spits en dat bleek een goede zet, want al na twee minuten spelen zorgde de speler die overkwam van ADO Den Haag voor de 0-1. Emanuelson glijdt gelijkmaker binnen

Na de beginfase, waarin AZ sterker was, drong FC Utrecht steeds meer aan. Na ruim een half uur spelen resulteerde dat in de gelijkmaker. Na een goede actie van Gyrano Kerk met een voorzet vanaf de achterlijn kon Urby Emanuelson de bal binnenglijden. Joris van Overeem, die vorig jaar nog bij AZ speelde, was nog dicht bij een voorsprong voor FC Utrecht, maar de ploegen gingen rusten met de 1-1. Veel kansen in korte tijd

Na de rust kreeg AZ een aantal grote kansen om een voorsprong te nemen. Idrissi en Johnson schoten net naast en daarna wilde de bal vanuit de flipperkast ook niet over de doellijn. Willem Janssen kreeg nog een kans voor Utrecht om in te koppen, maar via de grond ging de bal over. Aan de andere kant had keeper Jensen moeite met een stuiterschot van Albert Gudmundsson, maar ook die bal ging er niet in. Eigen doelpunt

Vlak voordat Gudmundsson werd gewisseld, met nog tien minuten te gaan, kreeg hij nog een kans, waarbij Timo Letschert spelbreker was. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel ware het niet dat Ricardo van Rhijn twee minuten voor tijd de bal in eigen doel werkte. AZ blijft op de vijfde plek staan met twaalf punten uit negen duels, hoewel daar morgen nog verandering in kan komen. Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Letschert, Janssen, Guwara (v.d Maarel/84) ; v. Overeem, Emanuelson (Görtler/84), Gustafson, Gavory; Kerk, Tannane (v.d. Streek/72) Opstelling AZ: Bizot; Svensson, van Rhijn (Rotariu/90), Hatzidiakos, Ouwejan; Til, Midtsjø, Koopmeiners; Gudmundsson (Seuntjens/80), Johsen, Idrissi