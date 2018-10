Duo overvalt snackbar in Amsterdam: politie zoekt daders

AMSTERDAM - (AT5) Twee mannen hebben vanavond de Febo aan het Galileïplantsoen in Amsterdam overvallen. De politie is op zoek naar het duo.

Even voor 20.00 uur vanavond verspreidde de politie via Burgernet een signalement van de daders. Volgens getuigen is het duo rond de 20 jaar en droegen ze zwarte trainingspakken.

De overvallers zijn ook te herkennen aan een petje met capuchon, een baard en bril. Na de overval vertrokken ze in verschillende richtingen. Een van hen leek richting de Radioweg te vluchtten, de ander richting het Archimedesplantsoen.

Of het de overvallers gelukt is om buit te maken in de snackbar is nog onbekend.