AZ met Hatzidiakos, Gudmundsson en Johnson tegen FC Utrecht Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

UTRECHT - Teun Koopmeiners mag bij AZ in het duel met FC Utrecht weer op het middenveld spelen. Daarmee is dat middenveld weer in oude luister hersteld met Guus Til en Frederik Midtsjø. De plek in de verdediging wordt ingenomen door Pantelis Hatzidiakos.

Doordat Koopmeiners weer op het middenveld speelt is er geen plaats meer voor Marko Vejinovic, die daar tegen Ajax nog speelde. Na de enkelbreuk van Myron Boadu moet coach John van den Brom ook in de voorhoede improviseren. Albert Gudmundsson en Bjørn Johnson starten nu naast Oussama Idrissi. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, van Rhijn, Hatzidiakos, Ouwejan; Til, Midtsjø, Koopmeiners; Gudmundsson, Johsen, Idrissi De wedstrijd in de Galgenwaard begint om 20.45 uur en is live te volgen op onze site, app. Op Facebook zijn ook onze verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Marijn Willems live te bekijken.