NS-topman wil station Amsterdam-Zuid deel van Schiphol maken

SCHIPHOL - De trein als alternatief voor het vliegtuig: als het aan de NS, Schiphol en KLM ligt, kunnen veel vliegroutes van maximaal 600 kilometer vervangen worden door snelle treinen. Veelvuldig overstappen van vliegtuig naar trein op Schiphol is nu nog kansloos, als de infrastructuur op en rond NS-station Schiphol niet drastisch verbeterd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Station Schiphol Airport is momenteel niet geschikt om aan de ambities van onder andere de Nederlanse Spoowegen te voldoen. Om Schiphol na 2020 weer te kunnen laten groeien in vliegbewegingen en nieuwe routes en luchtvaartmaatschappijen aan te trekken, moeten er voor veel bestaande korte lijndiensten alternatieven bedacht worden, zoals de trein.

Maar het huidige station onder Schiphol Plaza kan de grote plannen van de NS, KLM, Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) niet aan. Om passagiers na een intercontinentale vlucht te kunnen laten overstappen op de internationale trein naar bijvoorbeeld Brussel, Parijs of Berlijn, moet er nog veel gebeuren, zegt NS-topman Roger van Boxtel tegen NH Nieuws.

Station Schiphol Airport is bijvoorbeeld te smal en voor passagiers niet altijd even veilig:



Volgens Van Boxtel wordt er dus momenteel vooral gekeken naar station Amsterdam-Zuid als nieuw station Schiphol. Dat dit station niet op de luchthaven is, maakt volgens hem weinig uit. Van Boxtel vergelijkt het luchthavens in andere landen, waar terminals onderling verbonden zijn met (monorail)treinen. Dat moet tussen Schiphol en Zuid ook mogelijk zijn: "Als je een heel snelle verbinding hebt tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol, is dat ook Schiphol", aldus de topman.

Absurd

De trein als alternatief voor het vliegtuig. "Absurd" noemt Wouter van Gessel die stelling. Van Gessel is voorzitter van stichting Freedom of Mobility. Zijn stichting heeft als doel "een visie uit te dragen over toekomstige mobiliteit." De trein en het vliegtuig zijn niet 1 op 1 te vergelijken, vindt hij.

Volgens Van Gessel lopen de NS, Schiphol, KLM en de MRA achter met hun plan van aanpak. De infrastructuur voor snelle treinen had er allang al moeten liggen.

Hij pleit ook voor een veel snellere magneettrein als Intercity:



Van Gessel vindt tenslotte dat Rotterdam-The Hague, Groningen-Eelde, Maastricht en Eindhoven Airport voorzien hadden moeten zijn van goede ontsluiting. NS-stations dus. Op die manier kun je het vliegverkeer van Schiphol beter spreiden. Overigens noemt hij bewust Lelystad Airport niet, omdat die luchthaven volgens hem nog slechter bereikbaar is voor reizigers en voor veel overlast voor de omgeving gaat zorgen omdat vliegtuigen laag van en naar Lelystad moeten vliegen.

Bekijk hieronder de hele aflevering van Jouw Noord-Holland over station Schiphol:



Intussen zijn de gesprekken tussen de NS, Schiphol, KLM en de MRA al in volle gang over station Schiphol. Op de vraag of Amsterdam-Zuid een nieuwe naam krijgt, bijvoorbeeld 'Zuid-Schiphol', zegt NS-topman Van Boxtel: "Dat is een van de varianten die op tafel ligt."

Jouw Noord-Holland

