AFC moet koppositie prijsgeven na verlies bij Jong Sparta, ook Kon. HFC verliest Foto: Pro Shots/Niels Boersma

ROTTERDAM - Twee Noord-Hollandse topwedstrijden in de tweede divisie leverden vanmiddag twee keer verlies op. Koploper AFC verloor in Rotterdam in de slotminuten van de wedstrijd met 3-2 van Jong Sparta. In een niet bijster goede wedstrijd verloor Kon. HFC van IJsselmeervogels met 1-0. Keeper Tom Boks kreeg in dat duel in de extra tijd nog een rode kaart.

Jong Sparta - AFC

22' 1-0 Ayoub Boukhari

43' 1-1 Kenny Teijsse

83' 1-2 Kenny Teijsse

90' 2-2 Bradly Martis

90+3' 3-2 Halil Dervisoglu AFC raakt door het verlies de koppositie van de tweede divisie kwijt aan IJsselmeervogels en staat tweede met negentien punten uit negen wedstrijden, evenveel punten als tegenstander Jong Sparta. Opstelling Jong Sparta: Fabrie; Sanches (v. Geenen/68), Bouwense (Luydens/71), Alberto, Martis; Brute, Veenhoven (Dos Santos/65) , Spierings; Dervisoglu, Boukhari, El Kachati Opstelling AFC: Potveer; Kwee, Kulhan, Linthorst, v.d. Houten; K Teisse, Hoek, Y. Teijsse; Grootfaam, Ignacio, Belarbi, IJsselmeervogels - Kon. HFC

17' 1-0 Maikel de Harder Kon. HFC zakt door het verlies een plaats op de ranglijst en staat nu zesde met vijftien punten uit negen duels. Opstelling IJsselmeervogels: Schaap; Justiana, v. Leijenhorst, v. Diermen, Buitenhuis; v.d. Laar (Kunst/90+4), Nejmi, v. Riel; de Harder (Moro/68), Zschüschen, (Olijfveld/58) v.d. Meiracker Opstelling Kon.HFC: Boks; Hols, Wilffert (Driever/87), Van der Sloot, Volkert, Van Son, Tadmine, Noordmans, Weistra, Boer, Van Soest (v.d. Linden/67)