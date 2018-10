Nieuwediepers vouwen 50.000 doosjes om ernstig zieke Jeroen te helpen

DEN HELDER - Vrienden, familie en tientallen vrijwilligers zijn de komende maanden druk bezig met duizenden doosjes vouwen voor het goede doel. Met de opbrengst van de doosjes helpen ze de ernstige zieke Jeroen de Wit die lijdt aan MS.

Alleen een een speciale behandeling in Rusland kan hem nog helpen. "Anders is het wel zo'n beetje klaar." In het kantoor van flexwerkplek I Am Sharing aan het Julianaplein in Den Helder staan pallets vol doosjes en blokjes die gevouwen moeten worden voor een Italiaans bedrijf.

"Een klus die wij oppakken, omdat een ander bedrijf er geen tijd voor had", vertelt Monique Trijsburg van I Am Sharing aan NH Nieuws. "Het levert 10.000 euro op. We delen graag en wij dachten meteen aan Jeroen."

Doneeractie

Jeroen de Wit (46) lijdt al 20 jaar aan Multiple Sclerose. Het laatste jaar gaat het steeds slechter. Zijn broer Peter heeft daarom een doneeractie 'Help Jeroen op de been' opgezet voor een dure stamcelbehandeling (€43.000) in Rusland. "Toen ik op een gegeven moment zag dat mijn moeder hem moest voeren, knapte er iets in me."

Jeroen is hoopvol. De behandeling in Rusland staat gepland voor volgend jaar februari. "Ik wil iedereen verrassen zodra ik terug ben uit Rusland. Ik hoop dat ik weer in de zon kan zitten, meer energie krijg, dat mijn spraak beter wordt en weer uit eten kan gaan. Het zijn kleine dingen maar het is wel kwaliteit van leven."