Zomer nu écht voorbij, maar toch topdrukte op strand Egmond aan Zee Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas

EGMOND AAN ZEE - De extra nazomer is nu echt voorbij. Was het vorig weekend nog hier-en-daar 25 graden, is het kwik inmiddels gezakt tot een schamele 16 graden.

Maar met het zonnetje is het vandaag toch nog goed toeven. En voor veel liefhebbers blijkt het behoorlijk moeilijk te zijn om afscheid te nemen van de zomer. Zo is het vandaag topdruk op het strand van Egmond aan Zee, blijkt uit de onderstaande foto's van Sjef Kenniphaas.

Heb jij ook tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij ook tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003 Enkele 'die-hards' namen zelfs een duik in de zee. Ondanks de tijd van het jaar is het zeewater zo'n 16 graden. Normaal is dat 14.