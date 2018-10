Deel dit artikel:













Ongeluk in metrostation Nieuwmarkt in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een man is vanmiddag op het spoor van metrostation Nieuwmarkt terechtgekomen. Het is nog onbekend of het slachtoffer vervolgens is aangereden door een voertuig.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Een woordvoerder van de politie meldt aan AT5 dat het slachtoffer aanspreekbaar is. Een deel van het station is afgeschermd door de politie. Het metroverkeer ondervindt hinder door het ongeval. 💬 Whatsapp ons!

