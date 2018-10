Bergense zangeres Maan snakt naar rust: "Ik ben een product"

BERGEN - Het leven als bekende zangeres is volgens Maan de Steenwinkel (21) uit Bergen bikkelhard. De ster kreeg na het winnen van The Voice of Holland een 'onverwachte snelcursus volwassen worden'.

"Mijn leven is een achtbaan", zegt ze in het magazine VRIJ, van De Telegraaf. Maan was 18 toen ze The Voice of Holland won. Sindsdien treedt de in Bergen geboren zangeres dagelijks op. "Ik sta vaak in een klein dorpje, in een feesttent met allemaal dronken mensen. Daardoor blijf je genieten van die toffe hoogtepunten als Pinkpop", vertelt ze in het tijdschrift.

Nu ze twee jaar optreedt, heeft ze geleerd om keuzes te maken. "In het begin vond ik alles leuk en pakte ik echt alles aan. Nu niet meer. Ik zie inmiddels wel: ik ben een bedrijf, een product. Dat is best apart."

'Eén vrije dag'

In haar leven is geen sprake van ritme, rust, reinheid en regelmaat. "Ik heb één keer per week een vrije dag. Liever had ik er twee." Die brengt ze dan door met haar geliefde Tony, die zelf bekend staat als DJ Tony Junior. Samen hebben ze het dan nauwelijks over werk. "Daar zijn we zo vaak mee bezig. We hebben allebei niet zoveel met bekend zijn."

"Ik ben een heel gevoelig meisje", geeft ze toe. Maar inmiddels heeft ze geleerd dat mensen veel kunnen zeggen en roepen en je het meeste commentaar van je af moet laten glijden. Vorige week zong ze het lied 'Het Dorp' bij De Wereld Draait Door, over haar geboortedorp Bergen. Dat viel niet bij iedereen in de smaak. "Bizar dat volstrekt vreemden zich zo met me bezighouden."

'Let's go'

Voorlopig probeert ze te genieten van haar succes. "Als ik op het podium sta voel ik me artiest, inclusief hoge hakken en nepwimpers, 'let’s go', maar ook daarin wil ik heel echt zijn. Als ik een fout tijdens het optreden maak, zeg ik dat ook gewoon. Ik wil het liefst dat het publiek zich met mij kan identificeren. Geen afstand."