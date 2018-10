VVD Medemblik wil einde aan voorrang voor statushouders bij huurwoning

MEDEMBLIK - Er moet een einde komen aan het automatisch toewijzen van sociale huurwoningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Dat vindt de VVD-fractie van Medemblik, die hiervoor een plan indient.

In de gemeente Medemblik hebben statushouders nu een uitzonderingspositie. Zij hoeven niet op een wachtlijst te staan maar kunnen ieder vrijkomend huis direct toegewezen krijgen door de woningcorporatie. "Die regel is niet uit te leggen aan mensen die soms al jaren wachten", aldus fractievoorzitter Mark Raat tegen mediapartner WEEFF.

Het Rijk verplicht de gemeente om ieder jaar een aantal statushouders huisvesting te bieden, in Medemblik gaat het in 2018 om 62 mensen. Als de gemeente dat niet doet brengt de provincie hoge kosten in rekening. Raat: "We kunnen niet onder die verplichting uit, maar we kunnen de regels wel eerlijker maken."



In plaats van statushouders automatisch een huis toewijzen wil de VVD dat deze groep voortaan eerst een urgentieverklaring aanvraagt. Een commissie gaat dan beoordelen hoe dringend de woningbehoefte eigenlijk is.

Zo gaat dat nu ook bij mensen die voorrang willen vanwege bijvoorbeeld ziekte, financiële problemen of een echtscheiding.