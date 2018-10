Deel dit artikel:













LIVE vanuit de Galgenwaard: FC Utrecht tegen AZ Foto: Pro Shots/NH

UTRECHT - AZ speelt vanavond uit tegen het FC Utrecht van Dick Advocaat. Het is voor de Alkmaarders belangrijk om te winnen in de Galgenwaard om de aansluiting met de subtop te houden. Uiteraard is de wedstrijd vanaf 20.40 uur hier weer live te volgen en op onze Facebookpagina zijn verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Marijn Willems daarbij ook nog in beeld.

De laatste wedstrijd voor de interlandperiode was het dramatisch slechte duel met Ajax. Voor de Alkmaarders was het prettig dat de interlandperiode ertussen zat, zodat de tijd om dat verlies te verwerken wat langer was. Alle internationals zijn in ieder geval zonder kleerscheuren teruggekomen en trainer John van den Brom heeft zijn spelers kunnen laten zien wat er verkeerd ging tegen Ajax en hoe dat beter moet. Lees ook: Van den Brom: "Die dingen moeten zaterdag absoluut beter" AZ won vorig seizoen met 3-0 in Utrecht. Joris van Overeem was een van de spelers die toen scoorde voor de Alkmaarders. De middenvelder speelt vanavond bij de tegenstander. Dick Advocaat heeft het roer overgenomen bij FC Utrecht na de slechte seizoenstart van die ploeg. Advocaat was in de seizoenen 2009-2010 en 2013-2014 ook coach bij AZ. Scheidsrechter Kevin Blom zal om 20.45 uur het beginsignaal geven voor het duel.