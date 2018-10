Volleybalsters grijpen naast medailles bij WK

YOKOHAMA - De Nederlandse vrouwen volleybalploeg heeft de strijd om het brons bij het WK met 3-0 verloren van China (22-25, 19-25, 14-25). Die eindklassering is het beste resultaat ooit op een WK. Toch zal bij de speelsters vooral teleurstelling overheersen na drie mooie weken. Het grote doel was een medaille.

Het was ook de vraag of de ploeg van Jamie Morisson zich weer op zou kunnen laden na het verlies gisteren tegen Servië in de halve finale. De Oranjevrouwen waren hevig teleurgesteld na die wedstrijd en 24 uur later stond het duel tegen China om het brons al weer op het programma.

De service, normaal een sterk punt bij Oranje, kwam niet uit te verf tegen China en de tegenstander was beter in het blokkeren. Oranje-sterspeelster Lonneke Sloetjes kon niet voldoende in stelling worden gebracht. Ze kwam uiteindelijk tot 13 punten. Bij China excelleerde de pas achttienjarige Yingying Li met 16 punten.

Veerkracht

Veerkracht was lang het toverwoord bij Oranje op het WK in Japan. Hoogtepunt was de zege op wereldkampioen Verenigde Staten (3-2), na een achterstand van 2-0. Ook in de verloren halve finale tegen Servië (1-3) kwam Nederland een paar keer terug uit bijna kansloze positie.

Krachtsverschil te groot

Maar China liet zich na de verloren halve-eindstrijd tegen Italië (2-3) niet nog een keer verrassen. Nederland kwam in de eerste set twee keer terug van een achterstand van drie punten. Na een gelijke stand van 22-22 sloeg de olympisch kampioen alsnog toe (25-22). Oranje slaagde er niet in om de tweede set spannend te maken (25-19). Ook in de verloren derde set was het krachtsverschil tussen beide ploegen heel groot: 25-14.

Vierde

Nederland verloor de laatste drie wedstrijden op het WK en eindigde op de meest ondankbare plaats: vierde. De ploeg speelde in de poule van de Final Six ook al tegen China. Toen werd met 3-1 verloren.

Oranje reikte twee jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro eveneens tot de halve finales. Ook toen wonnen de volleybalsters geen medaille en werden ze vierde.