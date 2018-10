Max Huiberts: "Tot nu toe een klein zesje"

AMSTERDAM - Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ geeft zijn eerste team tot nu toe een klein zesje. Dat zei hij bij NH Radio Sportcafé. "Dat ligt aan de resultaten tot nu toe. We zijn twee spelers kwijtgeraakt, maar als je negen spelers van vorig seizoen over hebt, zijn er wedstrijden geweest die je had moeten winnen."

"Natuurlijk is er tijd nodig om twee nieuwe spelers in te passen. Het duel tegen Ajax is een apart verhaal, daar zijn we echt vernederd. Soms moet je even anders spelen dan je gewend bent. Tegen Feyenoord hebben we met een versterkt middenveld gespeeld en dat werd 1-1. Maar het is de vraag of je tegen mindere ploegen dan ook zo moet blijven spelen."

Harder spelen

In de uitzending kwam de vraag naar voren of de spelers van AZ niet te lief zijn. "Onze jeugdploegen tot onder zestien zijn allemaal landskampioen geworden, maar we zijn in onze opleiding en scouting ook bezig met spelers die harder dueleren of met woorden de tegenstander benaderen."

Pech met blessures

AZ heeft ook pech gehad met blessurens. Calvin Stengs speelde vrijdag weer mee met Jong AZ en is na veertien maanden weer inzetbaar. "Het was vorig seizoen in de eerste wedstrijd uit tegen PSV dat hij zijn kruisband scheurde. We hebben pech met blessures. Nu weer Myron Boadu en we missen Stijn Wuytens, waardoor Teun Koopmeiners in de verdediging moet spelen."

Nieuwe aanvallers

AZ heeft in de zomer ook Albert Gudmundsson en Bjørn Johnson aangetrokken voor de aanval. "Johnson scoorde 19 doelpunten bij ADO. Spelers hebben ook tijd nodig om te wennen en we hebben ze ook aangetrokken omdat we verbeterpunten bij ze zien. Wout Weghorst stond er ook niet meteen, daar werd ook lacherig over gedaan in het begin. Bovendien moeten de voorzetten nog wat beter."

"Weet niets van vertrek John"

Er zijn geluiden dat John van den Brom volgend seizoen naar FC Utrecht zou gaan. "Ik heb daar niets over gehoord van John", zegt Huiberts. "Mocht het zo zijn dan meldt hij dat in de winter wel."

Extra directeur

Dat Huiberts er met Michael Kinsbergen als directeur operationele zaken iemand naast heeft gekregen vindt hij niet erg. "Hij gaat wat anders doen. We denken dat met extra middelen het stadion aantrekkelijker kan worden voor sponsors en supporters. Je weet hoe het kan waaien in het stadion. En verder zal hij zich met de marketing bemoeien."