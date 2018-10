Derde verdachte in beeld voor dubbele schietpartij Zaandam

Een 19-jarige man raakte in de nacht van vrijdag 12 op 13 oktober gewond nadat hij op twee verschillende plekken in Zaandam was beschoten. Eerst bij de Burcht in het centrum van Zaandam en toen hij vervolgens naar het ziekenhuis werd gebracht, werd hij opnieuw beschoten op de spoedeisende hulp van het Zaans Medisch Centrum.

Schietend

Eerder deze week kwamen beelden naar buiten waarop te zien is hoe een man al schietend de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis binnengaat.

Justitie looft 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de twee verdachten die daarbij betrokken zijn. Het gaat om de Zaanse broers Giovanni (32) en Gilano (24). Die laatste is inmiddels aangehouden. Hij meldde zichzelf bij de politie.



Naast de 32-jarige broer wordt er nu dus nog een derde verdachte gezocht. Ook hij heeft rond 2.00 uur aan de Burcht geschoten met een vuurwapen. Of dat gericht was op het 19-jarige slachtoffer is op dit moment niet duidelijk.

De derde verdachte is donker getint, tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft kort haar en is ongeveer 1.85 meter lang met een atletisch postuur. Hij droeg een spijkerbroek, sportschoenen en een licht gekleurd sportjasje met reflecterende stukken op de mouwen.

Bekijk hieronder beelden van de schietpartij bij het ziekenhuis: