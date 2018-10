Auto crasht op pleintje voor jongerencentrum in Velserbroek

VELSERBROEK - Een man is vanmorgen tegen fietsenrek, paal en muurtje aan de Zadelmakersstraat in Velserbroek gebotst. Het gaat om het pleintje voor jongerencentrum De Koe. Het slachtoffer zou daarna zijn ouders hebben gebeld en door één van hen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 05:30 uur.

De bestuurder is vermoedelijk in een bocht rechtdoor gereden en raakte hierbij een fietsenrek, een boom om uiteindelijk tegen een paal en muurtje van het gebouw tot stilstand te komen.

Drank of drugs

Nadat hij zijn ouders belde, lichtten zij de politie heeft in over dat er een ongeluk was gebeurd. De schade aan de wagen is groot. De politie is naar het ziekenhuis gegaan om een bloedmonster af te nemen bij het slachtoffer om te onderzoeken of hij drank of drugs had gebruikt.