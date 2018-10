Scorende Teije ten Den: "Het werd tijd"

EINDHOVEN - Het was pas zijn tweede doelpunt dit seizoen. Teije ten Den bewees vrijdag in Eindhoven eindelijk weer eens zijn waarde voor FC Volendam. "Het werd tijd, ja." De treffer van Ten Den leverde Volendam één punt op: 1-1.

Ten Den begon het seizoen als basisspeler, maar zit sinds trainer Misha Salden plaats maakte voor Hans de Koning op de bank. "Ik ken de trainer nog van Go Ahead. Hij gaf aan dat hij eerst de voorkeur gaf aan Enzo (Stroo, red.) en Cas (Peters, red.). Dat is balen ja", aldus de doelpuntenmaker.

"Als invaller maak je minder minuten en moet je het doen met de kansen die je krijgt. Nu was het gelijk raak. Ik ben blij dat ik het vandaag heb kunnen laten zien."

Trainer Hans de Koning sprak van een 'verdiend punt'. "Een puntje uit bij Eindhoven is ok. Iedereen zegt dat je hier moet winnen, maar ze hebben van NEC en Jong Ajax gewonnen en spelen gelijk tegen Twente en Roda JC... Wie zijn wij dat we hier dan met een overwinning weggaan?"