Mike Snoei na verlies: "We toonden teveel respect"

VELSEN-ZUID - Mike Snoei toonde zich na afloop van de wedstrijd van Telstar tegen NEC (0-3) realistisch. Zijn ploeg speelde aan het begin van de tweede helft niet verkeerd, maar verloor uiteindelijk toch met grote cijfers.

"Je ziet dat NEC veel kwaliteit heeft voorin. Aan de start van de tweede helft hebben we wat laten liggen." Snoei doelde op de kansen die de Velsenaren kregen. "Die bal van Sno vloog op de paal. Ik had het nog wel eens willen zien, met 1-1."

Snoei: "Misschien toonden we wel teveel respect. Dit soort ploegen kan je het moeilijk maken als je brutaal durft te voetballen."

Slordig

Terrel Ondaan sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "We begonnen te slordig en durfden niet vooruit te spelen. In de tweede helft kregen we meer kansen, maar toen kwam de penalty. Dan is de wedstrijd klaar." Snoei toonde zich kritisch op veroorzaker Jasper van Heertum: "Ik ben teleurgesteld in hoe hij die penalty weggeeft. Hij speelde niet zoals ik het graag zie."