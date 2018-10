Deel dit artikel:













Politie zoekt verdachten woninginbraak Assendelft met helikopter Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

ASSENDELFT - De politie in Assendelft is op zoek naar verdachten van een woninginbraak aan de Dorpsstraat. Volgens een ooggetuige is er een helikopter ingezet om de inbrekers op te sporen.

In een Burgernetmelding riep de politie op uit te kijken naar een zwarte Opel Astra en vier mannen. Het voertuig is inmiddels zonder kenteken teruggevonden op de H.P. Berlagestraat. De inbrekers zijn tot op heden nog niet gevonden. Er is volgens een omstander door een politiehond wel een kussensloop met spullen gevonden in de bosjes. Het is niet bekend of dit om een weggegooide buit gaat. De aangetroffen auto is meegenomen voor onderzoek.