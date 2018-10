Haarlems raadslid eist nóg meer beveiliging bij gemeentehuis na bedreigingen burgemeester

HAARLEM - Raadslid Sander van den Raadt (Trots Haarlem) pleit voor nog meer veiligheidsmaatregelen bij het stadhuis in Haarlem. Nu burgemeester Jos Wienen wordt bedreigd, voelt hij zich, ondanks de vorige week al aangescherpte beveiliging, niet meer veilig in zijn eigen gemeentehuis.

"De beveiliging is er, maar dat is alleen als de burgemeester in het pand is. Voor de rest kun je er gewoon naar binnen lopen", aldus Van den Raadt tegen NH Nieuws. "Ik zeg: beveilig het ook als hij niet in het pand is. Het is nu gewoon open huis."

Lees ook: Haarlem voert beveiliging stadhuis op Grote Markt verder op

De maatregelen zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) genomen in het kader van de beveiliging van de burgemeester. De burgemeester, Jos Wienen, is meerdere malen bedreigd. Wienen is al enige tijd ondergedoken.

Structurele beveiliging

Verder wil Van den Raadt dat er structureel beter wordt gekeken naar de beveiliging van stadhuizen in heel Nederland. "In Utrecht was er van de week ook al een incident. Genoeg reden dus om meer te beveiligen."