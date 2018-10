Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer helpt bewoner naar buiten bij brand in appartement Den Helder Foto: Inter Visual Studio/Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio/Marcel Barriel

DEN HELDER - In een appartement aan de Kanaalweg in Den Helder is vanavond brand uitgebroken. Een bewoner die door de brandweer naar buiten is geholpen, wordt nagekeken door personeel van de ambulance.

Inmiddels is de brand onder controle. De woning wordt geventileerd. Ook andere bewoners van het complex zouden last hebben van de rook. Het is onduidelijk wat de schade is aan het appartement. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003