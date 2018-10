Medepleger doodslag grensrechter Nieuwenhuizen spoorloos voor uitzetting

AMSTERDAM - De 22-jarige man die onder meer is veroordeeld voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in 2012, is zoek. Als hij ergens wordt gevonden, wordt hij opgepakt en uitgezet.

In september oordeelde de bestuursrechter in Amsterdam dat hij per direct het land uit moet. De rechter ging niet mee in het beroep dat hij had ingediend tegen uitzetting naar Marokko en het inreisverbod. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had hier twee jaar geleden toe besloten.

De man is in Nederland geboren en getogen, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit. Zijn moeder heeft nooit de Nederlandse nationaliteit voor hem aangevraagd.

Op 2 december 2012 werd de 41-jarige Richard Nieuwenhuizen mishandeld op een voetbalveld in Almere door jeugdspelers van de amateurclub sv Nieuw Sloten. Nieuwenhuizen zakte later die dag in elkaar en overleed de volgende dag in het ziekenhuis.