Jong AZ speelt gelijk bij rentree Stengs

DORDRECHT - Jong AZ heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Dordrecht. Ferdy Druijf was verantwoordelijk voor het doelpunt van de Alkmaarders en is topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Een opvallende naam aan de kant van Jong AZ. Calvin Stengs is hersteld van zijn zware kruisbandblessure en mocht speelminuten maken. De aanvaller heeft veertien maanden gerevalideerd en kon een uur meevoetballen.

Kapot net

De wedstrijd begon iets later. De scheidsrechter constateerde namelijk een gat in het net dat gemaakt moest worden.

Binnen de kortste keren lag de bal erin. Na veertig seconden redde Jong AZ-doelman Jasper Schendelaar in eerste instantie goed. De corner die eruit volgde werd echter tot drie keer toe niet goed weggewerkt. Een voorzet van de rechterkant miste ten slotte alles en iedereen. Savvas Mourgos pikte de bal op en schoot hem via Schendelaar in het doel.

Druijf op stoom

De Alkmaarders richtte zich na de moeilijke start stukje bij beetje op. Ferdy Druijf, het hele seizoen al uitstekend op dreef, leidde de ploeg naar de 1-1 met zijn derde poging op doel. Zijn eerste kans kwam voort uit een vrije trap, die hij een halve meter over schoot.

Even later nam hij de bal aan in het centrum, draaide prima weg, maar schoot naast. Tien minuten voor rust was het raak: Stengs werd licht vastgehouden in het strafschopgebied en de scheidsrechter Jordy Vermeire uit België wees onverbiddelijk naar de stip. Druijf schoot hard door het midden: 1-1.

Vermakelijke tweede helft

De tweede helft was vermakelijk en FC Dordrecht drong aan. Toch waren er geen levensgrote kansen te noteren, tot aan het slot van de wedstrijd. Invaller Siebe Schets van FC Dordrecht had de winnende goal op zijn schoen, maar de bal vloog het stadion uit.

Jong AZ staat met het gelijkspel vijftiende met acht punten. FC Dordrecht draagt nu de rode lantaarn met vijf punten.

Opstelling FC Dordrecht: Janssen, Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewil, Stankov, Smith, Kok, Mourgos, Cijntje, Zamouri (Schets/81)

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Weigelt, Bergsma, Bakker, Savastano (De Haas/62), Hoedemakers, Reijnders, Goudmijn, Stengs (Kaandorp/60), Druijf, Dekker (Koopmeiners/75)