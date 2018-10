Politie houdt man aan die mogelijk meerdere diefstallen pleegde

HEEMSKERK - Een 41-jarige man uit Heemskerk, die wordt verdacht van het plegen van meerdere diefstallen, is aangehouden. Hij zou de diefstallen hebben gepleegd in de omgeving van Heemskerk.

De man zou op 3 oktober de tas van een 82-jarige vrouw hebben gestolen. Op dezelfde dag zou hij ook een supermarkt hebben bestolen. Hij wordt ook verdacht van het stelen van een fiets.

Er wordt nog onderzocht of hij betrokken is geweest bij nog meer diefstallen in Heemskerk en Beverwijk. Er werden daar de laatste tijd met name vaak vrouwentassen gestolen.