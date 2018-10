Jong Ajax wint met tien man van RKC

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft ondanks een rode kaart net na rust gewonnen van RKC Waalwijk. Vlak voor tijd werd Danilo Pereira de matchwinner: 2-1.

Jong Ajax kwam al vroeg tot grote kansen. Schuurs was na twaalf minuten als eerste dichtbij de openingstreffer. Hij schoot een vrije trap van 25 meter tegen de binnenkant van de paal. De bal stuiterde vervolgens voor het doel van Etienne Vaessen langs. Een minuut later stoomden de Amsterdammers op vanaf de rechterkant van het veld. De voorzet werd rakelings gemist, de rebound van Teun Bijleveld werd geblokt door een verdediger.

1-0

Het was éénrichtingsverkeer van de Amsterdammers richting het doel van RKC. Bijleveld zette na een half uur spelen hard voor en de bal ging rakelings voorlangs. Niet veel later was het alsnog raak. Danilo Pereira was het eindstation van een goed opgebouwde aanval van Jong Ajax.

Al het harde werken van de Ajacieden werd nog voor rust teniet gedaan. RKC counterde via Darren Maatsen. Zijn solo over de linkerkant werd afgemaakt door Anas Tahiri, die rustig aan kon nemen om hem vervolgens over de duikende Dominik Kotarski te schieten.

Oliedom

De tweede helft was drie minuten oud toen Paul Quasten kermend naar de grond ging. De oorzaak: de invliegende Navajo Bakboord die zijn elleboog hard op het hoofd van de RKC'er plantte. De scheidsrechter had geen andere keuze dan de oliedomme Ajacied de rode kaart te tonen.



RKC pakte met een man meer het initiatief. Kotarski moest handelend optreden na slecht uitverdedigen van Sven Botman en Quasten was ook gevaarlijk. Zijn schot kon echter eenvoudig worden gevangen.

Danilo beslist

De spanning bleef erin: beide ploegen maakten nog kans op de overwinning. De Amsterdammers beslisten uiteindelijk de wedstrijd in hun voordeel. Johnsen maakte een solo over de linkerkant en bediende Pereira, die de bal simpel kon binnentikken.

Even voor tijd belandde de bal vlak voor het Amsterdamse doel in de kluts, maar toen die bal was weggewerkt was de zege binnen voor Jong Ajax: 2-1.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Bakboord, Schuurs (Botman/46), Kemper, Bakker, Gravenberch, Bijleveld, Ekkelenkamp, Cerny (Kühn/82), Pereira, Lang (Johnsen/46)

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen, Gaari, Quasten, Drost, Meulensteen (Walian/90), Vermeulen, Mulder, Tahiri, Seys, Maatsen, Koenraat