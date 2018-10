Telstar thuis hard onderuit tegen NEC

VELSEN-ZUID - Telstar heeft ruim verloren van NEC in de tiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Mike Snoei ging thuis met 3-0 onderuit.

NEC pakte slechts één punt in de afgelopen drie competitiewedstrijden. Telstar haalde ondanks het wisselvallige spel moed uit de overwinning op Helmond Sport.

Frank Korpershoek deed weer mee aan de zijde van Telstar, net als nieuweling Terrel Ondaan. De laatste kende vorige week een vliegende start door in zijn debuut als invaller een assist op Anass Najah te geven.

Belabberde start

Korpershoek kon niet voorkomen dat Telstar na vijf minuten al op achterstand kwam. Jonathan Okita kreeg de bal van de linkerkant aangespeeld en nam de bal goed aan, Elso Brito in zijn rug houdend. Een goede kapbeweging en een bekeken schot later stond het 0-1 voor de Nijmegenaren.

Tegenhouden

De rest van de eerste helft stond voor de bezoekers in het teken van tegenhouden. NH Sport-analist Cees Bruinink meldde in de rust dat Telstar makkelijk drie doelpunten meer had kunnen incasseren. Daarin had hij gelijk: Ole Romeny had twee keer kunnen scoren (onder meer met het hoofd), Achahbar was gevaarlijk en Jeroen Houwen moest handelend optreden bij een vrije trap van Tom Overtoom. Even daarvoor had de doelman een scrimmage voor zijn doel tot niets zien leiden.

Andere wedstrijd

Telstar kwam beter uit de kleedkamer en werd voor het eerst gevaarlijk voor het doel van NEC. Een bekeken voorzet van de linkerkant werd van dichtbij half op de pantoffel genomen door Shaquill Sno. Doordat hij hem niet vol raakte, kon NEC-doelman Marco van Duin redden.

De Velsenaren hadden het betere van het spel en kregen ook kansen. Terrel Ondaan verprutste er eentje door een vrije trap in de muur te schieten.

Verloren partij

Toch zag trainer Mike Snoei dat zijn ploeg verloor. NEC trok het spel meer naar zich toe en twintig minuten voor tijd leidde dat tot een penalty. Jasper van Heertum ging in de fout: hij nam een bal niet goed aan en haakte Romeny in het strafschopgebied. Sven Braken benutte de penalty: 0-2.

Guus Joppen zorgde ervoor dat de uitslag nog hoger opliep. Hij leverde een prima lage voorzet af, die Braken binnen kon volleren. Het zou het laatste doelpunt van de wedstrijd zijn en dat was opmerkelijk. Romeny en Joppen zorgden voor het slotspektakel. Eerst verspeelde Romeny twee kansen, daarna was Joppen aan de beurt:

Telstar heeft na tien gespeelde wedstrijden twaalf punten. Daarmee staat de ploeg dertiende.

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral, Van Heertum, Frank Korpershoek, Brito, Van Huizen, Mertens (Springer/46), Scott, Sno, Najah (Lynen/60), Ondaan

Opstelling NEC: Van Duin, Joppen, Kvida, Buwalda, Overtoom, Braken, Achahbar, Dijkstra, Romeny, Labylle, Okita