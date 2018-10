Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Conservatorium Haarlem wil deeltijd-opleiding voor dj's en andere artiesten Foto: Shutterstock

HAARLEM - Het conservatorium in Haarlem wil een deeltijdopleiding invoeren voor producenten, dj's en andere artiesten die al werkzaam zijn op het gebied van de elektronische muziek. Er is daar al jaren een voltijdse opleiding, maar de cursus in deeltijd is speciaal bedoeld voor mensen die deze studie door hun werk en succes niet kunnen of willen doen.

Het conservatorium heeft bij het onderwijs- en cultuurministerie een aanvraag ingediend voor de nieuwe opleiding, die qua niveau tussen mbo-4 en het hbo-bachelordiploma zit. Volgens Arjan Hebly van de afdeling e-music van de school is de parttime-opleiding meer toegespitst op de eigen loopbaan en ook wat minder uitgebreid dan de fulltime-opleiding. Docenten én vakmensen uit de industrie begeleiden de studenten. Ook zal er aandacht zijn voor bijvoorbeeld "vroegtijdige stress", zegt Hebly. "Nederland domineert al jarenlang de wereld van de elektronische muziek. Om deze leidende positie en pioniersrol te behouden, moeten we fors investeren in nieuw talent", aldus conservatorium- en Amsterdam Dance Event-baas Richard Zijlma. Voor de komende opleiding moet je minstens havo hebben.