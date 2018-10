Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Startups in de Metropool: Skytree Foto: NH Metropool

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: Skytree.

Skytree is een bedrijf dat de lucht in gebouwen en auto's reinigt door CO2 en ook water uit de lucht te filteren en de schone lucht te hergebruiken. De Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) ontwikkelde deze techniek om langere ruimtemissies mogelijk te maken. De oprichters van Skytree, waaronder Max Beaumont, bedachten een goedkopere manier om deze techniek te gebruiken en zo voor een groter publiek beschikbaar te maken.