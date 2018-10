Invaller Ten Den bezorgt FC Volendam punt

EINDHOVEN - FC Volendam heeft in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Eindhoven een 1-1 gelijkspel afgedwongen. Teije ten Den stond koud in het veld toen hij vrij mocht inkoppen.

Beide ploegen hadden goede moed voordat het duel begon. FC Volendam heeft na de trainerswissel de smaak te pakken (1-0 tegen RKC en 2-2 tegen Almere City FC). FC Eindhoven was voor het treffen al vier competitieduels op rij ongeslagen tegen goede tegenstanders. Ties Evers verving de geschorste Marco Tol in het centrum van de verdediging. FC Eindhoven speelde met een ongewijzigde opstelling ten opzichte van vorige week tegen NEC (1-1).

Counter

Na tien minuten was FC Eindhoven voor het eerst gevaarlijk. Een razendsnelle counter van de thuisploeg werd bijna benut, maar Michaelis bleef staan en stopte het schot van Elton Kabangu.

Succesvolle één-twee

De Volendammers beten goed van zich af en zorgden af en toe voor druk op de helft van FC Eindhoven. Alsnog waren de Eindhovenaren beter dan FC Volendam. In de dertigste minuut werd er prima gecombineerd door de thuisploeg. Branco van der Boomen ging de één-twee aan met Kabangu, die fraai hakte. De middenvelder kwam vrij voor het doel van Michaelis en drukte af: 1-0.

Tweede helft

Na rust probeerden de Volendammers dichter in de buurt van de andere goal te komen. Het lukte niet echt, want de verdediging van de tegenstander hield de gelederen goed gesloten. In de eigen verdediging piepte het. Alvin Daniels zette Elisha Sam voor het doel, die net miste.

Ten Den doet het

Een klein kwartier voor tijd was het toch raak voor Volendam. Teije ten Den werd de gevierde man. Hij stond helemaal vrij in het strafschopgebied en kon de bal simpel inkoppen. Daarmee stond het gelijk en was de spanning helemaal terug in het Jan Louwers Stadion.

Het werd wat onvriendelijk aan het eind van de wedstrijd, maar het veranderde niets aan de stand: 1-1.

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels, Seedorf, Loof, Van der Heyden, Raaijmakers, Van den Boomen, Ekangamene, Essikal (Lopes/65), Lopes, Daniëls, Kabangu

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Evers, Bäly, Betti, Visser, Peters, Vlak (Deul/53), Doodeman (Antwi/45), Stroo (Ten Den/74), Berenstein