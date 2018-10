Actie tegen hardrijders in Hoogkarspel: "Ouderen voelen zich geïntimideerd"

HOOGKARSPEL - Buurtbewoners en basisschoolleerlingen uit Hoogkarspel zijn de straat op gegaan om actie te voeren tegen hard rijdend verkeer op het Raadhuisplein. Gewapend met lasersguns en flyers werden verkeersgebruikers ervan bewust gemaakt dat het gebied een woonerf is.

"Het ziet eruit als een doorgaande weg met fietsstroken maar dat is het niet! Het is een woonerf", legde Anton Bakker, initiatiefnemer van de actie, gisteren uit. Veel ouderen die over het Raadhuisplein lopen en de Streekweg oversteken op weg naar de kerk, de bibliotheek of Albert Heijn, blijken zich geïntimideerd te voelen door de snelheid die het gemotoriseerde verkeer soms bereikt.

Vernieuwd plein

Zo'n twee jaar geleden is het raadhuisplein helemaal vernieuwd. De buurt wil met de actie niet alleen mensen bewust maken, maar ook de gemeente prikkelen om na te denken over andere oplossingen dan alleen betere bebording.

"Je zou er een voetgangersgedeelte van kunnen maken of een fietspad waar auto's te gast zijn", opperde Bakker. Wethouder Jeroen Broeders van Verkeer kwam ook even bij de actie kijken en beaamde dat er wat moet gebeuren. "Ik begrijp heel goed dat sommige automobilisten van goede wil zijn, maar niet in de gaten hebben dat ze hier 15 kilometer per uur moeten rijden."

