Gratis laptops en zonnepanelen op Zaanse beursvloer Foto: NH/Mischa Korzec

ZAANSTAD - Of je nu Laptops voor arme gezinnen, een spiritueel centrum of een nieuw logo voor je bedrijf nodig hebt. Op de Zaanse beursvloer was het allemaal gratis te vinden.

Organisator Bas Husslage spreek van een enorm succes. Er is op de beurs voor bijna 250.000 euro verhandeld.



Sporthal de Struijck en kinderboerderij Rooswijk konden zich bijzonder gelukkig prijzen. Zij kregen zonnepanelen ter waarde van 100.000 die ze kunnen gebruiken om hun bedrijven te verduurzamen.