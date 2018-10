Vedder uit Wormer is een échte kanokat: "Van jongs af aan geleerd"

WORMER - De dauw hangt mysterieus boven het slootwater en heeft zich sprookjesachtig genesteld in het riet. De zon moet nog opkomen en de paarden staan de ochtendnevel te snuiven in het weiland. Het is zo goed als windstil en Michelle Koeman uit Wormer trekt eropuit met haar kat Vedder. En dat doet ze op een bijzondere manier.

Vanuit haar achtertuin gaat Michelle namelijk met de kano naar de plas het Zwet. En Vedder gaat mee. Katten houden normaal gesproken niet van water, maar waterkat Vedder weet niet beter. "Hij heeft het van kleins af aan geleerd", aldus Michelle tegen NH Nieuws.

Vedder moet even wennen aan het bezoek en kruipt diep weg in de kano. Maar als het ijs gebroken is, zit hij rechtop en lijkt te genieten van de natuurschoon.

Weersverwachting

Zodra het goed weer is, gaat Michelle met Vedder in de vroege ochtend het water op. "Ik kijk naar de weersverwachting, meestal een avond ervoor. Als het windkracht 1 of 2 wordt, dan denk: 'ik ga even lekker varen met Vedder'."

Bekijk hierboven de bijzondere beelden die NH Nieuws maakte van de kanotocht van Vedder en zijn baasje.