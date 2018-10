Meerdere levensreddende AED's gestolen in Alkmaar: "Levensgevaarlijk!"

ALKMAAR - "Levensgevaarlijk en bovendien nutteloos", zo noemt de politie de diefstal van vier AED's afgelopen week in Alkmaar.

De gestolen AED's hingen op openbare plekken en zijn bedoeld om iemand mee te reanimeren tijdens een hartstilstand: "Ze zijn bedoelt voor noodsituaties waarbij de ambulance nog niet ter plaatse is", aldus de politie.

Dat elke seconde telt in het geval van een hartstilstand spreekt voor zich, daarom is de verbazing over de diefstal is groot. De politie zegt bovendien: "Elke AED is geregistreerd en dus gemakkelijk terug te leiden naar de plek waar hij thuishoort. Doorverkopen is dus nagenoeg onmogelijk."