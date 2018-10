Dierentuin Artis heeft er een kleine gorilla bij

AMSTERDAM - (AT5) Het waren gistermiddag spannende momenten voor gorilla's en hun verzorgers in Artis. Na een vijf uur durende bevalling kwam er een gorillaatje ter wereld, maar die kreeg in de eerste minuten geen aandacht van de moeder.

De pasgeboren gorilla zag gistermiddag tegen 13.45 uur het levenslicht, in het bijzijn van de andere gorilla's en hun verzorgers. In het begin leek de moeder de baby niet op te pakken, maar even later gaf ze de baby alsnog borstvoeding. Het is nog niet bekend wat het geslacht van het gorillakind is.

De moeder kreeg de hele dag bijval van een andere vrouwelijke gorilla die vlakbij haar bleef. De jonge mannetjes uit de groep volgden het tafereel. Dit is volgens Artis de eerste keer dat ze de geboorte bewust meemaakten.

De pasgeboren gorilla is de zevende voor de moeder, waarvan er nog een in Artis verblijft. De groep bestaat uit een volwassen mannelijke gorilla en drie vrouwelijke. Hun kroost bestaat uit 3 jongens en 1 meisje. Een babygorilla blijft ongeveer drie jaar dicht bij de moeder, daarna wordt het contact iets losser.

Dit zijn de eerste beelden van de babygorilla: