VIDEO: Zeldzame vinvis van 10(!) meter gespot bij IJmuiden

IJMUIDEN - Voor de kust van IJmuiden is een tien meter lange 'gewone vinvis' gespot. Anders dan zijn naam doet vermoeden, is het dier enorm zeldzaam. Ecomare is dan ook door het dolle heen. "De laatste keer dat we er eentje in levende lijve hebben gezien, is zeventien jaar geleden!"

Een installatieploeg van Eneco spotte het dier bij het Prinses Amalia-windpark, zo'n 23 kilometer voor de kust van IJmuiden. Het opvallende bezoek werd vastgelegd op video:

Bijzonder

"Het is echt een zeldzaamheid dat we hem levend in de Noordzee zien zwemmen", vertelt een enthousiaste Arthur Oosterbaan, conservator bij Ecomare. "Twee jaar geleden spoelde er een dood exemplaar aan. Die was toen aangevaren en was, zo bleek uit ons onderzoek, al een tijdje overleden. Als ik dan deze beelden zie van een springlevend en gezond exemplaar, dat is wel echt bijzonder."

Eerst twijfelde Oosterbaan of het prachtdier wel een gewone vinvis was, maar na het bestuderen van de beelden is hij volledig overtuigd. "Het gaat hier zeker om een gewone vinvis, dat kun je zien aan asymmetrische kleuren op de kaak", zegt conservator opgewekt.

Opvallende verschijningen

De laatste tijd worden er regelmatig bijzondere dieren gespot in de Noordzee. Zo spotte duiker Mark Barto vorige week een zeldzame kleine octopus bij Callantsoog, die hij vastlegde op camera. Rond diezelfde tijd werd in de wateren rondom Texel een bultrug-walvis gezien, en drie dagen geleden spoelde een dode haai aan op het strand van Zandvoort.