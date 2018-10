Deel dit artikel:













Oude vrouw aangereden in Wervershoof Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

WERVERSHOOF - Aan de Simon Koopmanstraat in Wervershoof is vanmiddag een vrouw aangereden. Volgens ooggetuigen gaat het om een oudere vrouw. Ze stak de weg over toen ze werd aangereden door een auto

In eerste instantie werd er een traumahelikopter opgeroepen, deze bleek later toch niet nodig. De vrouw is naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie laat weten dat het team van de verkeersongevalanalyse onderzoek doet naar de oorzaak van het ongeluk.