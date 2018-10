Stengs maakt officiële rentree bij Jong AZ

ALKMAAR - Calvin Stengs staat voor zijn officiële rentree op de Nederlandse velden. De jonge aanvaller gaat vanavond minuten maken voor Jong AZ op bezoek bij FC Dordrecht.

Dat meldt AZ via de officiële kanalen. Stengs (19) scheurde vorig seizoen tijdens de seizoensopening tegen PSV zijn voorste kruisband af en was sindsdien lange tijd uitgeschakeld. Het aanvalstalent vertrok vervolgens naar Pittsburgh (Amerika) om te worden geopereerd door Volker Musahl. Na zijn operatie is hij voortdurend begeleid door AZ-fysiotherapeut Frank Renzenbrink, voordat hij enkele weken geleden in een oefenwedstrijd tegen SC Cambuur zijn officieuze rentree maakte.

Vanavond is het dus menens voor de jongeling en is hij voor het eerst sinds ruim veertien maanden weer eens inzetbaar voor een competitieduel. De aftrap voor het duel tussen FC Dordrecht en Jong AZ is om 20.00 uur.