Tagliafico niet inzetbaar tegen SC Heerenveen

AMSTERDAM - Nicolás Tagliafico speelt morgen niet mee met Ajax tegen SC Heerenveen. De linksback is niet fit teruggekomen uit zijn interlandperiode met Argentinië.

Dat meldt Erik ten Hag vrijdag op de perconferentie. Tagliafico heeft last van een heupblessure en is om die reden niet beschikbaar voor het duel met de Friezen. Ten Hag hoopt dat de Argentijn dinsdag, tijdens het Champions League-duel met Benfica, wel weer inzetbaar is.